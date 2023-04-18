國民黨籍議員林杏兒遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，士林地院18日開庭，勘驗檢方提出的新聞報導，檢察官蔡景聖以媒體在2018年以前報導的畫面，林杏兒、國民黨中常委蕭景田、蕭景田之女蕭彣伃3人同框，共同出席餐會，証明雙方「關係匪淺」，不過林杏兒訴訟代理人魏憶龍駁斥，一般正常餐會，無法推論兩人關係密切，法官諭知5月2日續行準備程序。

檢方提出在YouTube搜尋得來的畫面，內容是蕭彣伃參選中山、大同區議員，將以美女刺客之姿代表郝家軍，畫面中林杏兒幫忙介紹蕭女，檢察官表示，證明林杏兒與蕭景田一家人關係匪淺，士林地檢署已起訴蕭景田賄選，提起當選無效之訴。

被告訴訟代理人反駁，無法確定影片拍攝的時間，同場合還有郝龍斌、游淑慧、鍾佩君、徐巧芯等人，並非只有蕭景田、林杏兒而已，屬於正常的一般餐會，並非私人聚會，無法推論林、蕭關係密切。

檢察官回應，如果被告訴訟代理人要針對「關聯性」，還能找到很多畫面，之後將再補陳，證明兩人關係匪淺。魏憶龍則稱，檢察官不能用「切香腸」方式，每次開庭丟一點出來，像此次開庭提出汪瑞霞與蕭景田、汪瑞霞與曾繁川的對話錄音，如此一來訴訟時間將會拖很久。法官諭知雙方若有意見，須於2周內陳報，最後提醒「補的資料很多，下次開庭都要補齊」。