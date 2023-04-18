「2023年高雄連鎖加盟展」將於21日起一連3天在高雄展覽館登場，搶攻夏季創業商機。（柯宗緯翻攝）

「2023年高雄連鎖加盟展」將於21日起一連3天在高雄展覽館登場，搶攻夏季創業商機。（柯宗緯翻攝）

「2023年高雄連鎖加盟展」將於21日起一連3天在高雄展覽館登場，搶攻夏季創業商機，集結逾70家企業、近百家連鎖加盟品牌進駐，參展規模達到歷年之最，現場也祭出各種創業貸款及零元加盟方案，力挺高雄青年創業。

台灣連鎖加盟協會指出，這次眾多廠家包含冰品、清涼飲品、健康餐、智能販賣機等多元項目，祭出各種創業貸款及零元加盟方案，提供青年小資本創業契機，在夏季來臨前插旗創業市場，選擇適合自己的新事業。

其中，「純雪雪花冰」為創業族省去店面租金的高額固定成本，以獨家「純雪機」打造「DIY移動式甜品屋」，打開後車廂就是專屬的冰品小屋；「木木森咖啡」攤車也推出不到50萬就能街邊創業的好選擇。

「鐵木真餐車」更以B2B客製化行動餐車，打造自己夢想中的移動店鋪；其他智能設備的商業模式，如幸福水屋加水站、智能販賣機，甚至是自助點餐機也都創造獨特的長久事業，在2023夏季開創職涯新頁。

而因應後疫情時代，追求健康生活也成為時尚青年創業的新選擇；「Benefit健康餐盒」由專業營養師做搭配，採用中央廚房控管品質，加上每日新鮮配送的蔬菜，讓每一餐都能美味又健康。

國際老牌鮮果茶品牌「Mr.Wish」，祭出保證加盟店賺錢不分潤、不抽成，現場下訂更享有創業第一年虧損風險補助金51％，還有免加盟金、免教育訓練費、店租補助，總計共計43萬的下訂優惠。

高雄加盟展舞台區將舉辦「創業講堂」，聘請產官學界名師，分析加盟產業現況與未來、品牌策略、網路行銷、資金貸款等實務面向，教導民眾如何挑選合適的加盟總部，並提供資源媒合與輔導，讓想實現逆襲的創業者，能夠務實穩健地踏出創業的每一步。