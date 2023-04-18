台灣早在2022年12月10日就取消入境人數限制，全面開放國門，但只限制大陸旅客來台及台灣觀光團到大陸，面對旅遊業者的抗議，陸委會推說是大陸官方不開放陸客來台。經營旅行社的台北城市科大助理教授李奇嶽建議，先取消台灣觀光團赴大陸的禁令，讓台灣旅遊、航空業者有生意可做。

17日，新黨帶領旅行業者到陸委會陳情，強調禁止陸客來台觀光，已傷害到台灣旅遊觀光業，也傷害到台灣經濟；陸委會則回應，恢復陸客來台觀光非台灣單方面解禁，就可促成，關鍵在於兩岸均要開放。

陸委會指出，中方在2019年8月1日片面中止陸客來台自由行，迄今未開放；今年1月20日及3月10日公布試點恢復出境團隊旅遊的通知中，試點開放名單未包括台灣。

對於陸委會的說法，李奇嶽表示，大陸方面在恢復兩岸旅遊往來上已經主動釋出善意，國台辦首先支持恢復小三通，陸委會隨後才同意恢復；陸方建議恢復16個兩岸直航點，台灣隨後只同意恢復10個。

李奇嶽指出，陸客團來台，需要「雙證」，也就是台灣發的入台證和大陸發的赴台證，這的確需要兩岸雙方先進行協商；但是台灣觀光團到大陸的禁令，台灣可以先解除，這不涉政治、不涉意識型態，很容易做到。

李奇嶽指出，台灣4千多家旅行社中，八、九成都有組團到大陸觀光的業務，台灣先開放，就是在恢復兩岸旅遊一事上向前跨出一步，讓台灣的旅行社和航空公司有生意可做。

李奇嶽指出，2019年兩岸直航載客800多萬人次，其中台客占一半，先恢復台客團，台灣航空公司才有客源，否則像現在雖然新增10個直航點，但只有商務客，空位很多，航空公司叫苦不已。

至於陸客何時能來？據了解，台灣旅遊業者日前已組團到北京面見國台辦主任宋濤，得到的消息是清明節期間就會有陸客來台，但後來發生蔡總統訪美會見眾議院議長麥卡錫事件，兩岸關係惡化，開放進度就停下來；台灣業者估計，陸客來台可能要拖到6月份。