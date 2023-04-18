周末假日帶小孩放電去！走走山區步道，吸收芬多精是一個自然又健康的選擇。嘉義縣文化觀光局推薦3條適合親子的超輕鬆步道，有五分鐘就能漫步茶園的太興岩步道，有10分鐘就能攻頂的二尖山步道，還有可以推著娃娃車漫步在竹林下的瑞里綠色隧道，以最不耗費體力的方式呼吸新鮮空氣，享受芬多精欣賞山嵐美景，讓爸爸媽媽帶著孩子們親近大自然一點也不困難。

位於梅山166縣道67.7K的太興岩步道，依個人腳程來回約半小時到一小時，在停車場即可看見一覽無遺的茶園景色。(嘉義縣政府文觀局提供)

嘉義縣長翁章梁表示，科技的發達、智慧型手機的盛行，讓很多小朋友從小就開始接觸3C產品，但是手機沒辦法讓孩子們親近大自然，也無法了解大自然的生態奧秘，他非常鼓勵每到周末，家長們帶著孩子出遊踏青，全家大小一起走走步道流流汗，讓孩子們走出戶外、親近山林，遠離3C產品，終結數位焦慮。這次推薦3條親子步道，每一條走起來都非常輕鬆，在走步道同時跟小孩互動聊天、分享心情，增進親子之間的情感連結。

二尖山步道長約380公尺，隱藏在梅山鄉龍眼村，也被稱為是嘉義的抹茶山(嘉義縣政府文觀局提供)

文化觀光局指出，位於梅山166縣道67.7K的「太興岩步道」，海拔約850公尺，全長600公尺，依個人腳程來回約半小時到一小時，是相當友善的登山步道，在停車場即可看見一覽無遺的茶園景色；「二尖山步道」是10分鐘就能攻略的步道，步道長約380公尺，隱藏在梅山鄉龍眼村，也被稱為是嘉義的抹茶山，走在木棧道上輕鬆欣賞山嵐及茶園；瑞里的「綠色隧道」是一條竹杉林環繞步道，路況相當平坦，全程約2公里，來回大約1.5小時，就連坐在嬰兒車裡的Baby也能享受竹林裡的芬多精。

瑞里的「綠色隧道」是一條竹杉林環繞步道，路況相當平坦，就連坐在嬰兒車裡的Baby也能享受竹林裡的芬多精。(嘉義縣政府文觀局提供)

文觀局長徐佩鈴說，親子關係要從小培養，無論工作再忙再累，也要安排專屬與孩子們互動的時間，每到周末就規劃一場小旅行，帶著孩子出門散心，一起共度旅遊時光，在旅遊時是心情最放鬆的時候，也是創造快樂記憶的重要時刻，不管是走步道說說話，陪著孩子做DIY體驗，或帶著孩子拍照留念，都有助於建立良好且健康的親子關係，嘉義有親子步道、觀光工廠、親子農場、手作DIY、螢火蟲生態，都非常適合親子旅行，讓全家從山玩到海，每條路線都精彩！