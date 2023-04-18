第二家商店位於首都德里(Delhi)，很快地預計在本周四開幕。消息指出，庫克也預定在本周稍晚會見印度總理莫迪(Narendra Modi)，以及IT部副部長。蘋果希望在印度打造更大的生產基地，而該公司在印度包括iPhone的部分產品，主要是由鴻海和緯創進行代工。蘋果也計畫在印度生產iPad和AirPods。

在周二的開幕儀式中，有印度民眾穿著創辦人賈伯斯的經典黑T-shit和牛仔褲服裝，也有人帶著蘋果1984年第一代的Mac電腦到現場。

新的商店位於信實集團(Reliance)擁有的Jio World Drive購物中心。而在前一天的周一，該商店先對部分部落客(bloggers)和科技分析師開放，其中也包括印度的影視名人，當晚，庫克一一與他們見面。

蘋果高價的iPhone，目前在印度仍只有一小群人負擔得起，目前市佔率約3%。