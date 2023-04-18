本次命名的三艘新造船中「行春輪」與「萬春輪」為3,013 TEU系列貨櫃輪中的第十與第十一艘，「結春輪」為3,055 TEU系列貨櫃輪中的第二艘。

為推動綠色航運，由日本聯合造船公司津船廠所建造的3,013 TEU系列貨櫃輪特別設計有符合含氮硫化物排放標準，與配備AMP岸電系統，於船舶靠岸時能有效減少燃燒燃油碳排放。3,055TEU系列船為3,013TEU姊妹船型，兩型船皆安裝節能主機，全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流設備，藉由安裝節能設備促進船體推進效率達到節能環保的成效。

此外兩型船皆獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，安裝智能船舶系統與各項監控及通訊設備，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，盡全力強化船隊安全管理。這批新造船自2022起逐步竣工交付，有利於加速萬海船隊船齡年輕化。

萬海先前法說會指出，今年規畫資本支出約15.5億美元，用以投資船舶、貨櫃和碼頭設備更新，仍看好貨櫃運輸的長期發展。