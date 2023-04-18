上下班尖峰時段，搭乘大眾交通工具時，由於車廂內人潮眾多，在上下車時，不少人會小心翼翼，以免誤觸碰到對方身體而生不必要誤會；網路上流傳1張照片，車廂內有位身材姣好的女子站在車門口，而一旁有名戴著眼鏡的男子，將雙手舉起並放在胸膛前，有如知名電影中「黑豹手勢」，這一畫面也笑翻網友表示「男生真的要懂得保護自己」、「碰到話，又被告」。

「DJ金寶」在自己的臉書粉絲專頁上傳1張照片，並在貼文寫下「在港鐵搭車、最流行的手勢，Wakanda Forever！(瓦甘達萬歲！黑豹手勢) 」，立刻引起廣大網友回響；從照片中可見，疑似尖峰時段，車廂內滿滿都是人，而有位身材姣好的女乘客擠上車廂，而一旁有位戴著黑框眼鏡瘦高的男子，將雙手舉起放在胸膛前，擔心一個不注意，不慎碰撞到女乘客的身體，產生不必要的誤會。

貼文一出，網友紛紛留言表示「男生要保護好自己」、「男生真的要懂得保護自己」、「碰到話，又被告」、「保護自己，男生有責」、「眼鏡哥很怕碰到」、「而且除了雙手，連眼睛都閉起來，生存意識相當高呢！」、「要學日本上班族，搭地鐵一律雙手上舉」、「手一下去年終就沒了」、「模範男生，男生楷模」。