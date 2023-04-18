邱姓男子在2000年與潘姓女子性交易後，遭潘女笑下體短，竟拿水果刀刺死潘女逃逸，警方當時僅在事發現場採集到邱男DNA，但遲遲未找到邱男。直到他去年7月因他案被逮，警方才成功破案。桃園地院依殺人罪判處15年有期徒刑，可上訴。

桃園地院審理，邱男在2000年7月17日晚間，和潘姓女子性交易，潘女在其租屋處完事後，2人發生口角，邱男竟拿房內水果刀，刺入潘女右側背部，1刀刺穿潘女右肺下葉，導致失血性休克及血氣胸死亡。

警方當時在現場菸蒂、衛生紙採集到DNA，但不知道究竟是何人犯案。直到去年7月，邱男因他案被逮後，採集DNA，經刑事局比對，發現邱男涉嫌潘女命案。警方找到邱男時，邱男坦承犯案，還稱鬆一口氣。不過法院開庭時，邱一度又否認，直到法醫說明當天情況，邱才又坦承犯案。

桃園地院考量，2人僅有交易糾紛，邱男就拿水果刀刺向潘女隨即逃跑，對潘女毫無施救之意。此外解剖發現潘女傷口極深，顯見下手力道猛烈。考量邱男當時剛出獄，目前在捷運公司擔任清潔隊領班，育有2子，另需撫養雙親。此外有多次施用毒品，還因販毒遭判處17年6月定讞，顯見未因殺人後有所反省。

法院認為，邱剝奪潘女生命權，導致永遠無法回復的損害，並造成家屬永難弭平的傷痛，所生損害非輕，堪認其犯行罪責深重。依殺人罪判處有期徒刑15年，可上訴。