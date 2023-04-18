女星六月（蔡君茹）今年1月初時不慎在露營營地摔傷臉部，雖當時立即前往醫院治療，但仍在臉部留下大片瘀青。而今(18日)，她再度於社群上更新傷勢現況，並透露近期因吃「安眠藥」而導致她異常疼痛。

六月今日在臉書上更新一則貼文，回憶起自己當初剛受傷的模樣，並透露：「後續血腫讓我實在無法睡覺，所以找了醫師開安眠藥。」然而，她話鋒一轉，表示：「可怕的事情來了，上上個星期我人生達到疼痛最高峰。」指出自己全身各處所有的痛感排山倒海而來，「手伸不直，肩不能提，膝蓋也痛，尤其臉的疼痛指數最高並且又腫了」，讓她難以忍受，只好抽空看醫生檢查。

對此，醫生指出六月的身體疼痛或是因身體緊繃導致，因安眠藥僅能放鬆腦部而無法放鬆肌肉，「你已經這樣緊繃三個月了，超過身體的極限了！」並讓六月改服肌肉鬆弛劑，而六月也成功擺脫痛處，讓她直呼：「我之前是在痛什麼意思的？」

另外，六月也曬出多張臉部近況照，只見畫面中她的右臉浮腫，依稀可見大片瘀青，讓粉絲看了相當心疼，紛紛留言：「保重身體，早日康復」、「凡事要小心，平安健康就是福」，此外也有粉絲不解為何安眠藥會導致痛楚更甚，而六月也回覆：「安眠藥是讓我睡覺但沒有放鬆肌肉。」

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