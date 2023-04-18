第六屆周夢蝶詩獎18日公布得獎名單，在全球共160件參賽作品中，最終由黃曦晴（王和平）《過動公寓It’s the caffeine dancing》、范家駿《毛片》、洪萬達《一袋米要扛幾樓》等三件作品不分名次，並列首獎，各得獎金10萬元整。

本屆來自全球華文現代詩集創作160件參賽作品，共19件進入決審，複審評委向陽指出，此次入圍作品題材多元，稿件來自全球多個國家，作者的生活地域與成長背景不同，充份展現當代華文現代詩的多重風貌。評審陳育虹、陳義芝均指出，此次評選尤其期許入選的詩要有情感與文字溫度，在語言氾濫的時代，更應注重語意脈絡，而非只是堆疊語言。

黃曦晴的《過動公寓It’s the caffeine dancing》獲評審陳義芝推薦，他認為這部詩集不靠語詞拼貼堆疊，特別有表達的生猛力，具有當代詩的特色。作者的語言簡潔、詩思靈慧，看似顧左右而言它，實則是意有所指的妙筆，整部作品最大的特質就是「曖昧」。

獲得評審向陽極力推薦的《一袋米要扛幾樓》讓他在其中看見「戲劇詩」或「劇場詩」的趣味，雖然字句很長且散文化，但在敘事方面，透過劇場的表演方式展現出詩的境界。詩中有相當多的生活語言，用戲劇的效果描寫，與過去所習慣的現代詩相比是一種新的表現手法及嘗試。認為這種用講故事的語言，並使用動作介入詩的敘事十分具有巧思，也是一個現代詩的突破。

評審陳育虹則認為《毛片》的創作者范家駿經常有出人意表的想像，整部詩集也有強烈的一貫性，口語化的文字非常自然，讀來新鮮、特別。多篇詩作乍讀起來是單純情詩，但其實涉及對詩創作的看法，能跳出框架寫，是該創作者最可貴的能力。