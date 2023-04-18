新設立之無障礙電梯。（徐佑昇攝）

台鐵局長杜微向立委賴品妤說明新建內容。（徐佑昇攝）

原本貢寮車站月台只有簡易升降梯可使用，但需跨越月台，易生危險。（徐佑昇攝）

台鐵貢寮火車站雖有提供月台簡易升降梯可使用，但因需橫跨軌道，在使用便利性仍較不友善，為因應高齡化社會及友善旅運服務環境，台鐵新建2部電梯及進行原有天橋整建，便利高齡與身障旅客安全乘車，並於18日舉行啟用典禮。立委賴品妤表示，許多長輩常陳情，新北市某些地區火車站設備不便利，因此她爭取預算讓台鐵能夠新增無障礙設施，希望可以更友善長輩，同時達到促進觀光的正向循環。

台鐵貢寮站新建電梯啟用 賴品妤：友善長輩 促進觀光正向循環

台鐵表示，貢寮車站等級屬於甲種簡易站，乘車旅客進出月台主要依靠橫跨月臺之天橋，對於高齡及身心障礙旅客雖有提供月台簡易升降梯可使用，但因需橫跨軌道，在使用便利性及安全維護上較不友善，為因應高齡化社會及建立友善旅運服務環境，臺鐵局逐步針對各車站旅運動線及設施進行檢討，積極執行無障礙設施改善，並透過立委賴品妤協助爭取，納入「鐵路行車安全改善計畫」，增加相關建設預算。

以貢寮車站為例，本次改建工程共編列2400餘萬經費，辦理無障礙及相關設施改善工程，共興建2部電梯及進行原有天橋整建，除了更方便旅客進出月台乘車外，亦將原有天橋進行扶手欄杆、地面走道整建更新，並增加照明及監視設備，使站體煥然一新，方便高齡與身障旅客安全乘車。

立委賴品妤在參加啟用揭牌儀式後，並與杜微一同會勘落成的電梯與相關設備，相當滿意。賴表示，很開心可以來參加啟用典禮，因為鄉親真的期盼很久，無奈東北角地區多雨，因此施工的進度都有所延誤，今天總算完工。她的選區常有長輩反映乘坐火車沒有電梯不方便，這些都是鄉親最在乎的議題，因此她全力爭取經費來協助更新車站無障礙設施。除了友善長輩外，也希望可以達到促進遊客觀光的正向循環。

台鐵局長杜微表示，感謝委員的支持才有足夠經費改善，台鐵在新北地區服務也會持續精進。此外未來要推行的北北基桃1200元月票也有到貢寮站，歡迎鄉親多加利用。