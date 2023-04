副總統賴清德今接見「法國國民議會友台小組主席博多黑議員訪團」時表示,極權主義的擴張,「沒有一個國家是局外人」;盼全世界發揮法國大文豪大仲馬著作《三劍客》精神,「One for all all for one」。博多黑致詞提到,法國總統馬克宏請他轉達,法國持續支持兩岸現狀,持續與台灣合作的意願不變。並將力求謹慎、避免更動方向,避免最壞情況發生是未來的唯一選擇。

博多黑認為,所謂的現狀是代表台灣對民主的追求,並進一步強化台法與台歐的合作關係。作為法國人,自從大革命之後,即區分了威權和民主體制的不同,而他們顯然會選擇民主並與民主國家合作。

賴清德致詞時首先歡迎博多黑主席率領跨黨派重量級國會議員來台訪問。在COVID-19肆虐3年後邊境剛解封,以及中國破壞台海穩定現狀、對台威脅日益增強之時,訪團以行動表達對台支持,顯得格外有意義。

他說,台灣非常珍惜與法國國民議會,尤其是友台小組的情誼。國民議會於2021年11月通過史上第一個支持台灣加入國際組織的決議;立法院游錫堃院長於去年7月以及蔡其昌副院長於今年4月,分別率團前往法國國會訪問時,也都受到大家的熱烈歡迎。

賴清德表示,台灣非常感謝法國政府對台海穩定的支持,包括在G7多邊元首峰會、G7外長會議,或是法美及法英雙邊領袖峰會、法日及法澳2+2部長會議中,都公開揭櫫台海和平穩定的重要性。台海的穩定攸關印太的和平,也攸關世界的永續發展,請法國未來給予更多支持。法國與台灣雖距離遙遠,但都共享民主價值,並追求自由、平等、博愛等精神。

他提到,1789年法國大革命推翻君主專政、還權於民,加上盧梭、孟德斯鳩等大思想家,推動全世界新的社會文明,不僅造福法國,也嘉惠全世界,台灣亦受益其中。法國對世界的貢獻令人欽佩。

他認為,當前世界正面臨極權主義崛起的威脅,台灣站在面對極權主義的第一線,會堅定地捍衛主權、維護民主、自由、人權等價值。

賴清德說,希望能與世界民主盟友,共同捍衛區域的穩定及和平。極權主義的擴張是全世界共同面臨的問題,「沒有一個國家是局外人」。我們非常希望全世界能發揮法國大文豪大仲馬著作《三劍客》的精神,「One for all all for one」,相信只要大家團結,一定可以讓世界的和平穩定發展。

他指出,具體做法包括經濟及安全等合作。非常高興看到法國「液空集團」(Air Liquide)跟台灣「台積電」加強合作,也樂見法國電力再生能源公司(EDF Renewables)跟台灣廠商聯合開發,推動台灣風電產業。並盼未來能深化雙方經濟合作,加強兩國經貿關係。如果彼此經濟合作緊密、建立互信,相信會更有實力來面對安全問題。

博多黑致詞時感謝代表團此行所受到的歡迎,認為有助增進台法關係。但最重要的是,來台前他曾拜會馬克宏(Emmanuel Macron)總統,總統請他轉達以下訊息。馬克洪總統重申與台灣人民的友誼。對台政策的路徑或方向沒有改變,法國持續支持兩岸現狀,持續與台灣合作的意願不變。並將力求謹慎、避免更動方向,避免最壞情況發生是未來的唯一選擇。

訪團成員尚包括國民議會外交委員會暨友台小組副主席柯拉波(Mireille Clapot)、外委會副主席艾畢雍(Michel Herbillon)及議員樂格佩(Constance Le Grip)等,由外交部次長李淳陪同,前來總統府拜會副總統,國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。