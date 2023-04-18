香港明報報導，恒生指數成分股中，16檔上漲，56檔下跌，4檔持平。中人壽漲2.76％，收報14.16港幣，是漲幅最大的成分股。安踏跌7.44％，收報100.7港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是瑞聲，收報16.46港幣，漲1.6％。跌幅最大的是中芯國際，收報23.7港幣，跌3.85％。

滬指收跌8點 深成指挫1.21％
恒生指數收跌175點 瑞聲科技重挫14.9％
港股半日跌99點 科指跌1.1％
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