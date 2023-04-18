香港明報報導，恒生指數成分股中，16檔上漲，56檔下跌，4檔持平。中人壽漲2.76％，收報14.16港幣，是漲幅最大的成分股。安踏跌7.44％，收報100.7港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是瑞聲，收報16.46港幣，漲1.6％。跌幅最大的是中芯國際，收報23.7港幣，跌3.85％。
恒生指數18日收跌131點，跌幅為0.63％，收報20,650點，大盤成交金額1,097億港幣，日減19.67％。國企指數收跌53點，跌幅為0.75％，收報7,002點。恒生科技指數18日收報4,202點，收跌1.21％。騰訊、匯控、阿里巴巴拖累大盤。平保、中行、中人壽貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，16檔上漲，56檔下跌，4檔持平。中人壽漲2.76％，收報14.16港幣，是漲幅最大的成分股。安踏跌7.44％，收報100.7港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是瑞聲，收報16.46港幣，漲1.6％。跌幅最大的是中芯國際，收報23.7港幣，跌3.85％。
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