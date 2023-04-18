「世界地球日」將至，壽險公會理事長陳慧遊18日宣布21家壽險公司全台22縣市接力淨灘活動啟動。副總統賴清德致詞時指出，壽險資金達33兆元，但多數投資在國外，未來希望把台灣人的資金用在台灣的生存發展上，推動國家建設、讓產業升級轉型，讓台灣在國際上更有競爭力。

賴清德指出，過去三年六個月颱風減少來台，氣候變遷影響環境甚鉅，先前蘇前院長已提出台灣四大轉型政策，包括：「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型策略，2030年前要投入9,000億新台幣，帶動淨零轉型。

賴清德表示，行政院也訂出十二大戰略目標，綠色金融是其一，面對氣候危機希望台灣更智慧、永續、具韌性，若是妥善進行綠色轉型會有很大綠色商機，沒有金融業的支持沒辦法轉型，特別壽險業站第一線，過去壽險業投入1,150億協助台灣綠色轉型，但壽險資金有33兆元多數投資在外國，未來希望把台灣人的資金用在台灣的生存發展上，推動國家建設，讓產業升級轉型，讓台灣在國際上更有競爭力。

壽險公會理事長陳慧遊在2023世界地球日前夕，邀請副總統賴清德、立法院林楚茵委員、全體21家壽險公司總經理，共同宣布舉辦全台22縣市接力淨灘活動，宣示壽險業積極推動淨零碳排的決心，還給台灣乾淨的海洋，為地球盡一份心力，留給下一代永續的環境，在氣候變遷議題與永續金融領域展開實際行動，為邁向零碳、綠色、永續的未來努力。

陳慧遊指出，從發想到決定要做沒幾天就獲得全體支持，相信淨零一定可做起來，明年有40萬從業人員一起投入，加上保經、保代公會也可以一起來，把台灣這個大家生存的環境維護好，讓生活環境更美好。

啟動儀式結合保險專業，由全體21家壽險公司為要保人，以地球為被保險人，由所有公司總經理共同簽名在一個給地球的保單上面，象徵為地球保險之意象。

在推動淨零碳排具體作為上，壽險業積極配合金管會綠色金融行動方案，除了壽險公會已將氣候變遷相關風險納入保險業風險管理守則、配合訂定TCFD規範、完成氣候變遷風險管理問答集外，各壽險公司也持續推動各項綠色措施，如成立永續推行委員會提升至董事會層級、發行電子保單推動各項數位金融服務落實無紙化、落實環境數據盤查及導入能資源管理積極減碳、推動綠色保險產品、建立風險管理方案、透過教育提高永續意識、支援環保組織與社群綠化計畫等，期能為環境的永續發展與保護善盡企業的社會責任。

社會大眾對壽險公司的信任是壽險業生存發展的基石，透過落實ESG，壽險業可以藉由挹注企業資源改善及保護環境、除可落實企業社會責任和提高公司治理水平外，也有助於壽險業者在金融市場中取得長期投資的支援和信譽，創造社會、民眾與業者共贏的局面，打造讓國人信賴的金融體系。2023年世界地球日行動，壽險業將藉由推廣守護海洋及永續發展議題作為起點，持續發揮企業的社會責任與影響力，進而提升台灣的國際形象。