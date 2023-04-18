南部大旱，缺水危機未解。高雄市長陳其邁心繫水情，今（18）日率領局處首長前往「高雄港口慈濟宮」參香祈福，誠心向上蒼祈求早日降雨。另也強調，市府將持續多元開發水源，呼籲民眾節約用水，珍惜寶貴水資源。

高雄市長陳其邁心繫水情，今（18）日率領局處首長前往「高雄港口慈濟宮」參香祈福，誠心向上蒼祈求早日降雨。（柯宗緯翻攝）

苓雅區「高雄港口慈濟宮」將於4月23日舉行疏勝消災祈雨法會，為市民祈福消災，並祈求上蒼早日降雨。陳其邁今天特地率市府水利局、農業局、民政局及苓雅區長等首長，提早赴高雄港口慈濟宮參香祈福，祈求天上聖母庇佑風調雨順，早日天降甘霖。

市長陳其邁今天率領市府團隊誠心向上蒼祈雨外，今早也走訪九曲工作站視察水井工程慰勞施工人員辛勞，感謝水利局施工團隊能如期如質，提前於4月20前完成8口抗旱水井，每日供水3.5萬噸。補足後尚可滿足水情橙燈公共用水每日136萬噸需求。

高雄市長陳其邁心繫水情，今（18）日率領局處首長前往「高雄港口慈濟宮」參香祈福，誠心向上蒼祈求早日降雨。（柯宗緯翻攝）

開源節流方面，陳其邁表示，市府超前部署多元開發水資源。中長期做法也將參考專家意見，包括利用豐沛地下水資源，以補注地下水、洪水資源化方式，做在地滯洪，擴大地下水庫概念，更有效地增加水資源供應，也透過鄰近縣市的互相支援，進一步確保水資源充分供應。