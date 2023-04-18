國立嘉義特殊教育學校2名林姓教師被家長指控強迫輕度智能障礙魏姓女學生吃朝天椒，要求頭戴尿布加以羞辱、要求寫功課不給午餐吃、強迫魏女站在跑步機做為處罰等7項作為涉強制罪，當時嘉義地方法院判2人無罪，檢方提出上訴，近日台南高分院依強制罪判其中1人拘役50日，全案可上訴，由於兩名老師已離職，校方也針對2名老師提出民事代位求償官司，正在嘉義地方法院審理中。

嘉義地檢署起訴書指出，兩名林姓女老師2018年間均擔任嘉義特殊學校特教班國中部某班導師，魏女2018年2月由他校轉入該班就讀，被告2人卻以魏女說謊、不寫家課、拿別人東西藏匿等理由，分別對魏女做出逼吃朝天椒、戴尿布在頭上、早餐倒廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃、將跑步機調快讓魏女跑步等行為，被嘉義地檢署以涉強制罪提起公訴，去年1月嘉義地院承審法官認為沒有證據具體記載2名教師有以強暴、脅迫手或強迫犯意及犯行，判2人無罪，檢方不服判決，針對「吃辣椒事件」、「頭戴尿布事件」上訴台南高分院。

近日台南高分院判決書出爐，指其中一名林姓教師所展現強勢風格，讓處於弱勢地位的特教生不敢不從，要求學生頭戴尿布、吃辣椒，已超出合理體罰、管教之程度，雖無證據證明林姓老師有施加強暴或脅迫等手段，但法官認為林女仍構成以脅迫使人行無義務之事，針對強令頭戴尿布及餵食辣椒部分撤銷原判決。

判決書指出，這名林姓教師所涉及2項強制罪部分，各處拘役30日，應執行拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。至於案件中並無足夠證據證明另一名林姓女老師在知情情況下，繼續命令特教生吃辣椒等犯罪事實，因此仍維持嘉義地方法院無罪判決。

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