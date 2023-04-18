台北股匯市雙殺，台股今開盤走低，在台雞蛋領跌下，拖累大盤指數表現，終場收15,869.44點，下跌94.11點，成交量2,536.72億元；三大法人賣超108.96億元，外資及陸資賣超87.23億元。匯市方面，隨台股下跌，外資賣股並加重匯出力道，新台幣一早就貶破30.5元，終場新台幣連二黑作收，成交量也隨之放大。

美國經濟數據維持強勁水準，根據芝商所（CME）的FedWatch工具，近日再度上調最新預測，預期5月再度升息1碼的機率，已經逼近九成。

匯銀主管表示，國際美元持續反彈，一度站上102關卡，主因美國經濟數據維持亮眼，使Fed官員加深壓抑通膨決心，市場預期升息機率升高，美元趁勢獲利了結帶動這波反彈。

匯銀主管指出，新台幣昨守住30.4元字頭，但在美元走強下，新台幣一早再度貶破30.5元，但匯價在30.5元上方對出口商來說很誘人，積極拋匯賣美元，此價位形成新台幣反壓，但出口商拋匯力道不敵外資匯出，在台股走弱下，午盤後外資加大匯出，終場貶幅擴大。

外匯交易員強調，升息預期升溫，外資短期不會大量回頭，加上台灣基本面不佳，短線來看，預估新台幣持續篇貶，但也不太可能貶破31元，預計在30.200元至30.600元區間測試。