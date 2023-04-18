今年大甲媽祖遶境進香9天8夜行程將在21日晚間起駕，逢甲大學18日表示，學校團隊贊助「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP服務邁入18年，今年正式推出APP遶境護照功能，民眾走完全程、依規定使用APP完成打卡紀錄，將獲鎮瀾宮頒發遶境證書，並可參加40尊金媽祖抽獎活動，金媽祖價值上萬元。

逢甲大學與逢甲大學GIS中心、衍生企業天眼衛星科技公司合作公益贊助「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP，方便信徒彈性規畫參與遶境行程及遶境途中相關需求，可提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務，查詢遶境進香路線及鑾轎即時位置等資訊。

大甲媽祖遶境今年將在4月21日晚間11時05分起駕，逢甲大學表示，以「大甲媽祖APP」來進行跟轎，可輕鬆掌握鑾轎位置，不用擔心與鑾轎距離太遠，可舒緩周邊人潮。此外，透過裝設載鑾轎的4支攝影機，就可觀覽遶境實況，可查詢鑾轎即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站及救護站等資訊，今年再增加「生活快送」服務，可在指定地點委託配送服務。

大甲媽祖APP推出遶境護照活動，依規定走完全程及打卡，可獲頒證書及抽金媽祖。（逢甲大學提供／陳淑芬台中傳真）

天眼公司專案經理王世傳表示，信徒今年跟轎更為輕鬆， APP正式推出「遶境護照」功能，可記錄實地走訪各宮廟佐證，只要在表定抵達各廟宇的前後8小時內以APP完成打卡，並走完全程的信徒，可獲鎮瀾宮發給遶境證書，並參加40尊金媽祖抽獎活動，每尊金媽祖價值上萬元。

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