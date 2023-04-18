副總統賴清德今出席「2023世界地球日『為地球保險』壽險業接力淨灘活動啟動儀式」，感謝壽險業界為守護地球所做的貢獻。並盼業界與政府共同合作，協助臺灣推動綠色能源的升級轉型，讓臺灣在國際社會上更有競爭力。我們共同合作，打造一個更好的臺灣。

賴清德抵達後，與21家壽險業者一同進行「為地球保險」淨灘活動啟動儀式；隨後致詞時表示，壽險業公會在疫情期間，展現業界經營韌性與社會關懷，提供社會穩定力量，協助政府落實各項政策，也希望未來能繼續為臺灣這塊土地共同努力。

他表示，目前氣候變遷已是全球關注的焦點，臺灣也受到氣候變遷的影響，舉例來說，颱風所夾帶的龐大雨量，往往是臺灣水資源非常重要的來源。過去臺灣每年都會有颱風，但是現在已經有3年多沒有颱風登陸。氣候變遷不僅是環境保護議題，更影響到企業發展及社會的運作，甚至是人類的生存。

他提到，總統在2021年4月22日世界地球日宣示臺灣要達到2050淨零轉型目標，這是全球140多個國家與地區的共同使命。2022年3月，行政院亦公布淨零轉型路徑圖，希望達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型更永續、生活轉型更具韌性等四大轉型策略，預計在2030年投下9千億元新台幣，希望帶動公私協力，一起往淨零轉型的目標來邁進。

賴清德指出，除了四大轉型策略外，行政院也公布了12項關鍵戰略，其中「綠色金融」就是非常重要的一項。面對氣候變遷，政府把危機視作轉機，希望我們在妥善因應氣候變遷的過程中，能夠讓臺灣社會更智慧、更永續、也更具韌性。

賴清德表示，未來希望業界與政府共同合作，協助臺灣推動綠色能源的升級轉型，讓臺灣在國際社會上更有競爭力。我們共同合作，打造一個更好的臺灣。