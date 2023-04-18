謝凱蒂透露國中時遭到霸凌。（時報文化提供）

職棒啦啦隊的「浮誇甜心」謝凱蒂，近日出版首部作品《浮誇的不是表情，是我的人生》，除了寫真書外，另外還有一本關於謝凱蒂成長之路的掏心散文集。謝凱蒂透露，國中時家裡窮困付不起暑期輔導費用被分入放牛班，卻因此陷入霸凌的陰影，上學成為每天最大的惡夢。最近涉及校園霸凌題材的韓劇《黑暗榮耀》，也讓謝凱蒂那段痛苦回憶瞬間又被勾起。

很多被霸凌者即使肉體上沒有傷疤，持續烙印在心靈上的傷卻難以消失，因此謝凱蒂想透過自身經驗告訴大家不管你是身為家長或朋友，當你的孩子或認識的人正深陷霸凌的痛苦之中時，請一起面對問題、給予實際的幫助或安慰，千萬別再加以指責被害者，就算你無法成為他們的光，也千萬別當壓垮他們的最後一根稻草。

謝凱蒂擁有多年啦啦隊經驗，她混血外表的精緻五官，被粉絲喻為「小許瑋甯」，去年下半年因完美詮釋岳家兄弟應援曲的浮誇表情，讓她在網路上爆紅。球迷粉絲們都好奇她私下也這麼浮誇？謝凱蒂笑言，「沒錯！我私底下就是這麼浮誇多戲！」她也提到會如此，都是因為大人們的偏心，讓謝凱蒂從小就總以浮誇表演來奪取周遭人的注意，想要提升別人對她的好感度。

這次寫真書也展現謝凱蒂活潑的生活感，除了客廳、房間、廚房等場景，她也首次為了拍出完美照片首次爬樹，拍攝當天仍是寒冷的2月，穿著薄紗的她在寒風高樹上敬業的表現出唯美表情，「拍寫真比跳啦啦隊辛苦，但因為這是我想要呈現出給大家的作品，所以我願意忍耐，挑戰身體的極限，完成這次拍攝。」