日月潭西北側水域潭底沙洲裸露，原本生長在水中的台灣特有種植物「水社柳」疑意識到缺水危機樹葉幾乎掉光。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭每年吸引近100萬名遊客造訪，為了滿足遊客供水需求，每天派員巡視找水。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

塔塔加蓄水水塔進水量很小，塔塔加石山地區38年來也首次遇水源枯竭。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園園區16座山屋逾半依舊缺水，建議山友做好登山用水計畫。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

台灣中南部受乾旱影響，南投縣日月潭水位降至740.15公尺、蓄水率51.4％，最美水上自行車道也上岸，車道下方潭底裸露沙洲成大草原；另玉山國家公園內的16座山屋，仍有半數山屋缺水，塔塔加石山地區38年來首次遇水源枯竭、無水可用之苦，籲山友入山前做好「備水計畫」，建議造訪遊客自備水、輕食，一起省水大作戰。

據中央氣象局統計，台灣截至2023年3月，已經連續3年8個月沒有颱風登陸，而新竹以南入冬以來累積雨量為近60年最少。玉山國家公園管理處上月10日即公布，園區16座山屋逾半都缺水，即使近日下了幾波春雨，不過水荒並未緩解，建議山友做好登山用水計畫，確認各宿營點緊急取水處，並酌量使用，避免遇無水可用險境。

玉管處副處長邦卡兒‧海放南說，玉山國家公園西北園區是台灣最長河川濁水溪及流域最廣河川高屏溪的發源地，園區每年吸引近100萬名遊客造訪，為了滿足遊客供水需求，塔塔加管理站每天派員全區巡視，維持水源充足，無奈今年乾旱特別嚴重，塔塔加石山地區38年來首次遇水源枯竭，建議遊客自備水、輕食，一起加入省水大作戰。

日月潭水上自行車道橫跨日月潭西北側水域，曾入選CNN全球十大最美自行車道，隨著日月潭水位驟降、16日跌至740.15公尺（滿水位748.5公尺），該片水域昔日波光粼粼美景，被裸露沙洲和草原取而代之，台灣特有種植物「水社柳」樹葉也幾乎掉光。

日管處副處長廖錫標表示，有關西北水域的水社柳，將持續關注其健康狀況；這波春雨沒有讓日月潭水位回升，水情依舊吃緊，所幸一期稻作獲春雨滋潤，供應下游灌溉用水量縮減，日月潭水位緩降，仍盼老天下雨，也呼籲民眾節約用水。