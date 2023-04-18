工程師蔡裕國受獎。（北水處提供／張芷瑜台北傳真）

北市府「廉能楷模」選拔揭曉，台北自來水事業處工程師蔡裕國及梅英昌當選111年度廉能楷模，於18日北市市政會議上，由蔣萬安市長親自頒獎表揚，北水處表示，蔡裕國以「自辦水表實驗室TAF認證展延」節省約50萬元的委外輔導費用，梅英昌則有效降低抽水機低頻噪音，避免民事賠償及國家賠償費用，2人事蹟皆有助於帶動該處及其他機關的廉潔風氣，堪為表率。

北水處說明，蔡裕國以「自辦水表實驗室TAF認證展延」能節省約50萬元的委外輔導費用，並在確保水表驗收公正性與時間彈性同時，還能再節省至轄區外實驗室驗收的旅費約30萬元及出差時間，另外「研究開發水表插入型逆止閥」能確保用戶水表計量準確性，節省施工經費每年約100萬元。

北水處也說，梅英昌則主動積極處理加壓站噪音案，有效降低抽水機低頻噪音並推動修正法規認定，避免民事賠償約81萬8751元及國家賠償約63萬412元。

北水處說明，2人事蹟皆有助於帶動該處及其他機關的廉潔風氣，堪為表率，提升民眾對該處員工積極任事、公正執行職務的信賴，將秉持優良傳統，以優質好水、專業形象提供用戶最好的服務品質。