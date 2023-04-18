由於清明連假社交活動升高，最近一周國內新增15例猴痘個案，創下單周新高，其中13例為本土個案。民間非營利組織「台灣事實查核中心（TFC）」今（18）日公布猴痘症狀、傳染途徑、傳染風險、治療方法、預防方式等5大QA，讓民眾可以提前準備防範猴痘！

TFC介紹猴痘。（翻攝自TFC 台灣事實查核中心臉書）

TFC說明猴痘傳染途徑。（翻攝自TFC 台灣事實查核中心臉書）

TFC採訪成功大學醫學院附設醫院感染管制中心主任陳柏齡、林口長庚紀念醫院皮膚部教授紀景琪、屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳貞志後說明，猴痘的前期症狀包括發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大，後期的皮膚症狀則從感染前期1、2天的皮膚斑疹，一路發展到丘疹、囊泡與膿皰，到最後感染7到14天變成痂。

TFC點出猴痘傳染風險。（翻攝自TFC 台灣事實查核中心臉書）

TFC指出，猴痘的傳染途徑主要是接觸傳染，包括接觸已感染動物的體液、血液、皮膚、傷口，中間宿主動物包括齧齒類、靈長類，以及接觸感染者的皮膚黏膜、傷口濃液等，TFC提醒，雖然呼吸道飛沫傳播也有可能傳染猴痘，但是此方法感染機率較低，需要長時間的面對面接觸。

TFC分享猴痘治療方法。（翻攝自TFC 台灣事實查核中心臉書）

TFC提到，世界衛生組織（WHO）目前認為猴痘變成高傳染風險疾病的機率低，猴痘在沒有任何防護措施或疫苗下，傳染力約為1人傳染1至2人，新冠肺炎的Omicron變種則是1人傳染約8人；目前治療猴痘有主要的抗病毒藥物、輔助的支持性療法，高風險族群建議可施打新世代天花疫苗預防，一般民眾則無需接種，大多數感染後約2至4周就能自然痊癒。

民眾預防猴痘主要有4種方法。（翻攝自TFC 台灣事實查核中心臉書）

TFC表示，民眾預防猴痘有4項重點，包括勤洗手和勿亂摸口鼻等基本衛生措施、降低親密皮膚接觸行為、勿隨意購買和接觸來路不明的動物、注意要食用熟食。