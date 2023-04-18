中正第二分局平日深入鄰里，致力與地方建立良好的溝通管道，並善用友善通報網，於17日受臺北花園酒店邀請參與飯店聯防座談會，座談會由中正第二分局長李憲蒼出席會議，會議中李分局長特別感謝花園酒店多次辨識可疑人物，並迅速通報分局，讓罪犯無所遁形，有效善用友善通報網。

因近來以高薪打工當幌子，把人騙去旅館限制自由或是透過臉書社團找工作，Po文寫稱「只要提供帳戶，在旅館住一個禮拜，就可以輕鬆賺10到20萬」，然而住進旅館後，馬上被囚禁，甚至還被對方恐嚇不能亂跑而遭看管，最後還因為提供帳戶洗錢，成為詐騙集團的一員，因此中正第二分局於該會議中針對類似案件加強宣導，希望飯店業者如發現可疑人、事、物，切勿打草驚蛇，盡速撥打110或分局電話通報，以共同打擊犯罪，維護社會治安。

另在會議中也同時呼籲，於112年5月5日下午13時一同關注由警政署所辦理的「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，現場將邀集40位藝人共同防詐宣言並分享相關經驗，請屆時請關注「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書粉絲專頁直播畫面。

臺北市中正第二分局表示，將持續針對轄內旅館、民宿、出租套房及營業場所加強清查，確實掌握治安死角，即早發現不法集團隱匿據點，以澈底瓦解此不法集團，避免更多的民眾受騙，並提醒民眾切勿貪圖一時利益淪為共犯，遇到可疑的借貸、求職廣告，可以撥打110或反詐騙165專線查詢。