職場中有不少眉角要注意，像是有些同事看似隨和、好相處，一旦有利益衝突時，就會立刻將別人視為敵人。大陸命理專欄「星座巫師」分享，天秤座、水瓶座、摩羯座和牡羊座的人，是職場中最值得深交的朋友。

▎天秤座

天生擅長社交的天秤座有很強的共情能力，不會吝嗇將自己的溫暖分給別人，在職場上他們也講求公平公正，遇到紛爭都能快速化解，此外他們還很擅長謀劃策略，不會因為一時衝動破壞大局，還可以照顧到所有人的感受。因此和天秤座深交，不但能學習他們的交際能力，還能輔助自己的事業更上一層樓。

▎水瓶座

水瓶座行事作風低調，在工作上，他們有堅持的原則與底線，不會為了討好某個人而改變，眼界豁達的水瓶座從不在意得失，因此和他們相處總能感到輕鬆舒適，雖然他們的獨立性很強，對很多問題都有一套見解，但他們決不會強迫別人接受自己的想法。

▎摩羯座

摩羯座雖然個性有點嚴肅，但成熟穩重的他們總能有條不紊地處理各種事務，無論在工作或生活上遇到突發狀況，他們都能理智地解決，且對於認定好的目標，有高度的執著與堅持；此外，一向低調內斂的摩羯座不擅長表達自己的心聲，但是每當遇到不公不義的事情時，他們絕對會勇敢出手幫忙。

▎牡羊座

牡羊座給人的第一印象可能是單純，但其實他們頭腦很靈光，在職場上懂得如何表現自己，也知道要怎麼做才能站穩腳跟，且還能從別人的言行中，捕捉到有價值的訊息，再利用這些訊息投其所好，在各種環境中都能游刃有餘；而且牡羊座不畏強權，面對不公平之事或看到弱者被欺負，就一定會挺身而出。