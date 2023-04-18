台中市議員李中也認為，應儘速就會展中心的定位、節能與配套政策展開先期作業，才不會蓋完又變蚊子館。（李中提供／張亦惠台中傳真）

議員楊大鋐表示，期許首展能夠擴大辦理相關活動，讓台中國際會展中心一鳴驚人。（楊大鋐提供／張亦惠台中傳真）

台中國際會展中心工程進行中，預計2025年完工，台中市議員陳淑華18日在專案報告時指出，會展中心周邊建設進度延宕，恐導致重大建設落後，拖垮台中競爭力；市議員李中也認為，應儘速就會展中心的定位、節能與配套政策展開先期作業，才不會蓋完又變蚊子館。盧秀燕則強調，她很有信心。

盧秀燕回應，現在對會展中心有人看好也有人看衰，但就像她辦台中購物節，第1年也被看衰，現在表現是全國第一名，她對會展中心很有信心。

陳淑華說，市府號稱會展中心2025年可落成啟用，但周邊建設付之闕如，經貿用地到現在還擺在那裏閒置，會展建設欠缺配套、沒有搭配周邊建設，如何建設良好國際會展中心環境？如何推動成為台中市各產業發展的助力？不少產業界人士紛紛表示關心與抱怨。

李中說，會展中心即將於2025年完工，雖然台中市其他地方有旅館，但能夠就近相信才會是廠商的首選，市政府相關單位應積極規畫並鼓勵企業在鄰近商業用地興建國際級旅館，以滿足國內外參展廠商的住宿需求。

李中指出，國際上大型的展覽均已行之有年，是否會因為台中蓋了一個會展中心並取名國際，這些展覽就從其他國家或從台北世貿中心移師到台中，值得商榷。議員楊大鋐表示，期許首展能夠擴大辦理相關活動，讓台中國際會展中心一鳴驚人，例如辦理自行車展覽，其後再進行台中自行車產業展覽，不僅吸引各界前來台中，也能帶動本市相關產業的發展。

盧秀燕說，她對會展中心非常樂觀，包括自行車、手工具、機械、五金、光學等產業均在搶當第一檔展覽，表示產業界對台中會展中心均十分期待。

經發局指出，關於水湳經貿區招商，經貿二6、8地號用途相當廣，除商場及旅館外，還有文化社教、文創、會展、金融保險等，為提升招商成功機率，經發局持續洽訪潛在投資業者，包含傳產、壽險業、運動用品製造業、大型零售業與土地開發商等，目前已初步朝設定地上權70年方向研擬招商文件，將儘速辦理後續招商事宜。