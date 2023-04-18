本次修正主軸大致有三，包含「興利與防弊並重」、「減輕傳銷業負擔」及「加強傳銷商保障」，具體內容如下：

一、興利與防弊並重：過去傳保會主要功能比較侷限在紛爭調處，辦理傳銷商與傳銷事業間關於退換貨、獎金發放等糾紛，但傳銷產業整體的發展，除了紛爭個案的妥善調處外，亦應有「興利」思維，所以本次修正新增傳保會辦理「有利傳銷商權益保障」及「多層次傳銷業發展」之相關事項，未來傳保會便能協助傳銷事業數位轉型或強化其個資保護等，促進傳銷業整體產業發展。

另外，本次修正也新增傳保會對於檢舉違法傳銷行為者，得發放獎金，尤其是針對變質多層次傳銷以及規避報備之業者，希望能打擊不法傳銷行為，提升整體產業形象。

二、減輕傳銷業負擔：修正前傳保會設立辦法規定傳銷事業必須依營業額高低繳納「保護基金」及「年費」，分別用來作為傳保會平時營運及業務推動的資金，其中「保護基金」繳納額度依照事業營業額分為8個級距，惟業者反映每個級距範圍過大，負擔也重，本次修正將級距細緻化為11個，實際上能減輕業者負擔，也有助於提升繳費的公平性；另外，亦增訂公平會得視傳保會財務狀況公告停止繳納「年費」。

三、加強傳銷商保障：第一是「提升調處制度的便利性」，包含傳銷商或傳銷事業申請調處不再限於書面，口頭或電子郵件亦可，且可以申請就近的處所進行調處，不必擔心調處地點千里迢迢。第二是「鬆綁代償之程序」，依修正前之規定，經傳保會調處成立的案件，若傳銷事業未依約定給付者，傳銷商須向傳保會申請代償，代償與否還要經過傳保會的董事會決議，修正後則明定一定額度內之代償可由調處委員會逕行決定，不必再經董事會決議，讓調處的決定更具有實效性、賠償也更為迅速。第三是「刪除訴訟協助之門檻」，如調處不成立，傳銷商要對傳銷事業提起訴訟，可以向傳保會申請代墊訴訟費及律師費，惟修正前之規定對此申請設有門檻，必需該案件達到一定傳銷商人數或賠償金額，修正後已刪除該限制，強化對傳銷商的保護。

公平會表示，多層次傳銷與傳統商店的經營模式不同，歷經疫情考驗，近年整體營業額仍能持續成長、110年更首度突破千億元的關鍵。公平會本次修正廣納產官學界各方意見，首度導入產業發展的思維，兼顧產業發展及傳銷商權益，盼能協助傳銷業再創營業榮景。