寶佳爭奪永大經營權失敗轉而成立的電梯新兵永佳捷，宣示深耕台灣、放眼全球，永佳捷董事長許作名表示，今年台灣新梯目標1,000台，主攻國內非母廠保養市場的維保業務目標3,000台，並進攻大陸維保市場，成立創新概念的維保共享平台，計畫在東南亞生產線並佈局。

籌備一年多的永佳捷18日正式啟動，挾大股東寶佳集團資金，以及其推案每年200～300台新梯訂單，希望在國內以日立永大、三菱、崇友三大廠獨大的電梯市場外，爭取新利基市場。目前永佳捷已在全台各地設立服務據點，投入上億在桃園觀音興建廠房、展廳、興建電梯研究塔與籌設研發中心才，年底希望增資至3.2億元，希望未來三至四年能IPO。

許作名表示，電梯過去是寡斷、高毛利產業，在中國、印度、東南亞電梯市場快速成長，自動控制、變頻器等技術進步下，讓電梯商品大眾化，專業電梯維保、改造升級、汰舊換新市場需求強，成為能提供高性價比服務的新品牌切入市場的利基。

許作名指出，永佳捷籌備一年多來，原本鎖定舊梯改造、維保市場，不過新梯訂單達成「比預期快很多」，國內新梯需求每年約1～1.3萬台，國內三大電梯廠合計約65％市占率，不過大廠外的市場還有3成多，目前永佳捷已有200多台新梯接單，其中非寶佳的訂單占6成以上，預計今年可達成千台接單量目標。

透過收購小型、二代接班但不想經營的電梯維保公司，逐步擴大維保市占率，許作名說，由於產業鏈典範轉移，維保成本降低、汰換變容易，台灣目前40萬台電梯中有22％為非母廠保養，永佳捷的目標就是搶這8、9萬台的維保市場。

永佳捷並建置維保共享平台，切入大陸市場，許作名表示，大陸占全球每年110萬電梯市場的7成以上，不過和台灣不同，7成為非母廠維保，因此建置以和保養人員拆帳、利潤分享的平台，在華東、華南7省份先試水溫，也計畫在東南亞如越南或馬來西亞設立生產線，並佈局印尼、澳紐蘭、法國、美國等擴大服務據點。