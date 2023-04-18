歷時2小時40分將銅像移置好。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

堪稱宜蘭縣最大的蔣介石銅像位於蘇澳鎮公所前廣場，今（18日）上午進行移置工程，這座有41年歷史的銅像先移往合適地點放置，日後再移到桃園慈湖園區；鎮長李明哲說，移置工作勢在必行，後續會向內政部申請經費，希望將該空間打造為蘇澳鎮民廣場。

此座蔣介石騎馬銅像於1982年設置，迄今已有41年歷史，銅像高度250公分、下方水泥基座高度450公分，合計7公尺高，重約500公斤，為縣內現存最大的銅像；因被視為威權象徵引發爭議，李明哲基於落實轉型正義決定移置，已於3月中旬舉辦移置說明會。

李明哲說，鎮公所最早詢問2個放置地點，為宜蘭軍人忠靈祠與桃園慈湖園區，但宜蘭縣政府回函忠靈祠已無空間，慈湖園區則有工程進行中，遂先找合適的地點放置，待慈湖工程結束，會正式去函給桃園市政府，把銅像移往到慈湖園區；而公所前廣場將規畫人本景觀環境工程，提供鎮民優質的休閒空間。