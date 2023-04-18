桃園市長張善政（左）18日和立信機構董事長賴運興（右）簽約，宣布內壢地區首件公辦都更案啟動，預計2030年中旬完工。（蔡依珍攝）

桃園內壢地區首件公辦都更案18日在市長張善政與立信機構董事長賴運興簽約下，宣告啟動，立信將斥資13億元打造2棟住商大樓，規畫一般住宅和50戶社會住宅，另還有回饋公益設施社會局兒少宿舍等，目標2030年中旬完工。

張善政說，內壢仁愛段公辦都市更新案是桃市府第4個公辦都更案，位於中壢區中華路一段及文化路路口，鄰近內壢火車站，區位條件良好，土地面積約2212平方公尺，初步規畫為1幢2棟，分別為地上20層及13層、地下4層的大小連通建築，因土地分區為商業區，低樓層將當商業店鋪及公益設施，高樓層將是社會住宅及一般集合住宅，以分層及獨立出入口方式規畫，營造最佳使用空間。

張善政說，內壢仁愛段公辦都市更新案市府可獲得1000萬元都市發展基金，並取得約50戶社會住宅，預計2030年中旬完工啟用，立信也同意回饋公益設施203坪，當社會局兒少宿舍。

張善政提到，內壢仁愛段公辦都市更新案公有地比例約77％，感謝地主配合，立信機構將投入13億元民間資金，建築設計納入綠建築、耐震及無障礙空間，他相信隨著桃園鐵路地下化、都市縫合，配合公辦都更可創造市府、企業及居民三贏。

賴運興說，都市更新可改善舊都市交通動線、回饋市民綠地開放空間，進而改善市容，桃園擠身國際性的都市，都市景觀也應相互呼應，不諱言當前原物料及工價齊漲是一大挑戰，但秉持回饋社會，願意投入公益型都市更新，讓居民居住得更安心。