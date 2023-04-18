三總北投分院社區精神科醫師陳泰宇。（三總提供）

知名歌手許美靜驚傳罹患思覺失調症，即使接受治療、按時吃藥，仍前後復發好幾次。醫師指出，思覺失調症若能及早診斷與使用新一代長效針劑，有助穩定病況，減少復發，重新迎向自在的彩色人生。

過去許多人對思覺失調症有「中邪、無法治療」的錯誤印象，為了幫助大眾正確認識思覺失調症，三軍總醫院北投分院舉辦記者會，邀請專家介紹疾病、醫療進展，以及結合軍陣精神醫療與社區健康營造的新時代醫療照護模式。

三總北投分院社區精神科主任楊蕙年分享一名思覺失調症病友的治療照護成果。「阿正」在大學時開始出現幻聽，初期以為自己有神通，但當腦中聲音越來越激進，每天喊打喊殺，嚇得阿正不敢睡，每天晚上跑到速食店或公園，待上一整夜，天亮才回家。這樣的情況持續半年，始終不覺得自己生病的阿正，在父親的堅持下，透過警消人員協助送醫治療。

而後經過醫護人員的長期細心照護下，「阿正」不但可以幫忙照護晚期肺癌的媽媽走路復健、每餐一小時的餵食，最近一年更在醫師建議新一代長效針劑的幫助下，回歸平靜的人生，保有正常的工作與生活。阿正開心地表示：「以前想都沒想到原來我可以恢復健康」，也希望「未來可以越來越健康，腦袋越來越靈活！」

楊蕙年指出，不同於身體其他器官生病如骨折、肚子痛容易被察覺，思覺失調症起因於大腦生病，病友常常不知道自己生病了，缺乏所謂的「病識感」，若再加上家屬也不曉得如何求助，通常會耽誤及早診斷與治療的時機。

三總北投分院社區精神科醫師陳泰宇說明，研究統計大約每100人就有1人罹患，首次發病年齡多在15-20歲，男女比例相當。且研究統計，思覺失調症等精神疾病病友因缺乏病識感，首次發病後平均將近1年半才就醫，耽誤搶救大腦功能的時機。

陳泰宇說，一旦確診，目前有多種口服與針劑藥物選擇，現階段國際趨勢建議在醫師評估下優先使用長效針劑治療，不僅有助長時間維持血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險，也能減少照護者提醒按期吃藥而可能引發的衝突與壓力。

陳泰宇強調，為幫助思覺失調症病友穩控疾病，政府連續兩年編列長效針劑專款逾27億元用於精神疾病治療，且針對臨床給予新增長效針劑個案，額外給予點數獎勵，期待達到病友好、家屬好、醫師好、社會好的多贏局面。