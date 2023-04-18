泰實境秀選手Mio(中)撞臉周興哲。（愛奇藝國際站提供）

「愛奇藝亞洲媒體日」繼2022年泰劇《黑幫少爺愛上我》在全球市場大獲成功後，將與製作公司Be On Cloud再次強強聯手，推出首部泰語實境選秀節目《隱藏的王牌》，節目召集11位年齡介於16至22歲的新面孔，住在同一屋簷下，參加一系列的才藝挑戰，今節目也舉辦亞太區記者會，其中一名選手Mio撞臉周興哲，記者秀出周興哲照片，本人也驚呼：「好像！」

《隱藏的王牌》 節目製作人Pooh、Pond 還有節目中11位參賽者出席之外，《黑幫少爺愛上我KinnPorsche》主演Apo、Mile也率領全體演員到場站台，還有一個好消息節目導演兼製作人Pooh先前就表示「愛奇藝和Be On Cloud從一開始就有著非常緊密的合作羈絆，我們一起攜手成長並創造了歷史。《The Hidden Character： Unmasked》有著史無先例的規模與形式，因此選擇了具有共同願景和勇氣的合作夥伴愛奇藝，朝著共同的目標邁進。 我們的夢想始終是通過製作最獨特和優質的娛樂節目，為全世界的觀眾帶來歡樂。 我們為Be On Cloud 能在每個項目中能樹立行業標竿而感到自豪。非常有信心與愛奇藝合作，向世界展示泰國下一個令人驚嘆的里程碑。」

早在今年1月份，《隱藏的王牌》官方預告發佈後僅一天，就累積超過一百萬的觀看次數，顯示全球觀眾對這個新作品的期待和興奮。愛奇藝與BOC去年合作的《黑幫少爺愛上我KinnPorsche》自首播以來就取得了驚人的成績，在多個地區的流量榜上名列前茅，更在IMDB評分高達9.1，主要演員Apo和Mile也因此名聲大噪。演員們甚至還到新加坡、首爾、馬尼拉、台北和香港等城市進行了世界巡演，接觸世界各地的粉絲引起廣大迴響。

此外《黑幫少爺愛上我KinnPorsche》主演也將作為導師參加節目，給予參賽者最全面的指導。11位參賽者中，只誕生一位勝利者，可以獲得參與下一個愛奇藝和BOC大型合作項目的機會。 泰國實境真人秀《隱藏的王牌》全季共12集，將於2023年4月於愛奇藝國際版iQIYI APP＆iQ.com全球首播，敬請期待。