大陸女星董璇與男星高雲翔有過一段8年婚姻，男方2018年在澳洲捲入性侵正妹事件，她當時更不離不棄飛到當地救人，事後高雲翔獲判罪名不成立，兩人卻在2019年宣布離婚。董璇恢復單身後，事業意外創下新巔峰，2020年起影視作品不斷，還是綜藝節目常客，43歲狀態越來越辣，令粉絲都看傻。

董璇2019年離婚後，2020年開始無論是電影、電視劇或網路距，每年至少4部作品，還有超過10部戲劇作品待播，而她最近也在微博宣傳新戲《拆案》，立刻引起粉絲熱烈討論，相當期待她的好表現。

現年43歲的董璇恢復單身後，雖然平時忙於工作跟小孩，但狀態仍保養得極好，先前與頂流女星楊冪合作電視劇，她所飾演的美人魚還被大讚辣過楊冪，可見身材多逆天；另外董璇還受到各大實境節目爭相邀請，2021年參加《乘風破浪的姐姐》第二季，讓大眾看到不同面貌的她。

其實董璇過去都被叫做「高雲翔的老婆」，直到前夫捲入性侵疑雲、她不離不棄救人、最終兩人結束8年婚姻，大眾才真真正正認識了董璇；在離婚高雲翔之後，董璇也鮮少談論性侵風波，2022年她才罕見透露當時救高雲翔的原因，都是為了夫家長輩和小孩，為母則強決定扛起責任，她也坦言前夫的遭遇也讓她變得更強大，讓她慢慢找到人生中最好的狀態。