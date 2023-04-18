總統大選開跑，各黨候選人都安排出訪行程，加強國際交流學分。新北市長侯友宜明（19）日將率團出訪新加坡，媒體人黃揚明分析，侯友宜會選擇訪問新加坡，除了距離較近之外，還有其華人社會、戰略位置和美中緩衝的特殊地位。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大爆卦》節目中表示，國際學分是侯友宜的必修課，但必須要選擇一個「不會離市政太久、太遠」的地方，排除美國之後，亞洲國家中，日本、韓國也都不錯，但最好的選擇就是去新加坡。

黃揚明分析，選擇新加坡的理由有三，首先星國也是華人社會，第二是因為新加坡的戰略位置與台灣很類似，第三就是新加坡總理李顯龍在美中之間扮演的緩衝腳色。

黃揚明也認為，侯友宜藉由市政考察，來發表對於國際事務的看法，對侯不是一件壞事，而在其他候選人陸續訪美、訪日，侯也必須展現他有國際觀的一面，最好是能在此行會晤新加坡的部長級人物，先討論城市外交，再切入未來台灣與新加坡合作的模式。

同時前立委林郁方也在《大新聞大報卦》節目中表示，新加坡在兩岸之間的關係錯綜複雜，過去台灣曾協助星國建構海軍和雙方星光計畫的合作，李顯龍日前則訪問中國大陸，而先前辜汪會談、馬習會都在新加坡舉行，一再顯示新加坡願意、也有實力成為兩岸的橋樑。

林郁方認為，李顯龍過去與蔣中正、蔣經國都交好，在國民黨執政時，新加坡與台灣的關係更加很密切，也更容易擔任兩岸橋樑的角色。他指出，侯友宜的身分是「台灣最大城市的市長、國民黨民調最高的人、可能參選且當選總統的人選」，不管此行訪星是新加坡邀請侯友宜、還是侯主動出訪，雙方一定會安排的非常細膩，溝通時間可能是3個月甚至半年，顯然侯友宜早就有所準備。