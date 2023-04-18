萬元入手商務艙！美國論壇17日傳出ANA航空出現低價bug票，只要萬元就能入手商務艙，優惠一路從17日下午持續18日凌晨1點，只要用ANA官網越南版本下單，搜尋從雅加達出發飛北美大城市，商務艙來回只要萬元就能入手，頂級頭等艙更只要3萬元起，買到南美更是CP值爆表，祕魯利馬商務艙只要1萬多台幣，以過往bug機票來說，這次持續的時間很長，很多消費者志在參加，猛刷一波，沒想到18日ANA官方大器宣布，全部認了！

旅遊達人 Joyce表示，看到優惠訊息馬上就揪團下單，下單後買了到紐約機票，從雅加達出發，一路轉機，得到東京、多倫多，最後才轉機到紐約，這次優惠票券多是從雅加達出發，因此許多網友笑說，「ANA超讚，雅加達成最大贏家！」現在官方宣佈機票全認，但不能更改票券，Joyce觀察，確認ANA買單所有的bug票後，許多人嘗試將雅加達出發改成台北出發，目前還不確定是否會被取消機票，仍待幸運之神眷顧。

旅遊業者私下回應，通常bug機票都是因作業系統異常，才會導致票價出現芭樂價，通常出現在航空公司官網，或是訂票系統，業者通常都會第一時間修正，這次ANA bug票價掛這麼久，比較罕見，之前國泰、加拿大航空出現bug也都有認賠，只能說bug機票只要有認就幸運，沒有的話就是被取消，消費者通常就是僥倖的心理，有就賺到沒有也沒有損失，對旅行社來說，需要提早作業，不會賣這種bug機票，這種票來得太突然，比較多都是消費者自己下單。