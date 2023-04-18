根據最新《台灣民意基金會》4月民調的結果顯示，侯友宜支持度上揚4.9個百分點。媒體人韋安今（18）日表示，依此賴下、侯上趨勢，5月侯友宜支持度將趕超賴清德。目前，賴侯柯三腳督支持度，賴清德33.4％，侯友宜29.7％，柯文哲22.6％。這樣的民意態勢如果明天投票，侯可贏賴30、50萬票。而到5月，侯友宜在三腳督民調，將大概率地完勝賴清德。假設5月就舉辦選舉，三腳督情況下，棄保效應更顯著產生。侯則更有機會大贏賴100萬票以上。

韋安強調，侯單純又踏實，每天都努力為國為民勞作不息，好好做事贏得民意，也為國民黨添磚加瓦。打不還手罵不還口，忍他人所無法忍，力求團結來維護黨形象和聲譽。在侯背後，不該說的話少說，不該做的事少做。不要再搞動作希望再弄他搞他，把他再一次拉下來。

「除了支持度冰冷的數字，也要看看台灣人跟他之間火熱的感受。」韋安指出，《台灣民意基金會》特有的「政治人物感情溫度」調查，揭示了其中的秘密。以下是2022年12月的數據，而且排名至今不會變，只是數字會起伏一些：一，侯友宜68.10，二、賴清德59.71，三，柯文哲53.42，無論支持度起落，侯友宜的「感情溫度」始終排在第一，算是「相當熱，相當有好感」。而且目前沒有其他政治人物，能和侯在這點比較。

韋安表示，這是難受外在政治環境影響，侯友宜與台灣人民情感連接樣貌，相互間情義、信賴、友愛的科學評量。換句話說，民調中你可能沒有支持他，但也沒有討厭侯，隨時會再次選擇支持他。這就是侯友宜在一個月內支持再次回升，並足以有勝選可能的關鍵。

「永遠把國家人民的利益擺最優先，是侯友宜最上位的頂層理念！」韋安直言，以民為天，人民才會來當他的靠山。國民黨人應該眼界放到人民身上，不要東看西看，什麼「泛藍合」、「藍白合」，其實不會實在，都比不過真正站人民一邊的「與民合」！侯友宜已走進人民之中，跟上他的腳步，一起走才能走的更快更遠，人民才是一切！「感情溫度才能讓侯友宜跟人民可以互為靠山！」