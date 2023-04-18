張雲明表示，中國式現代化的全面推進，為兩岸產業融合發展提供了新的機遇。工業和信息化部將繼續堅持製造業高水準對外開放政策，落實惠台利民措施，為台資企業在大陸投資興業做好服務保障。

苗豐強表示，大陸市場前景廣闊，台灣工業總會將發揮好橋樑和紐帶作用，進一步推動兩岸產業合作。工業和信息化部、國台辦有關司局負責同志參加會見。