兩名了解情況的消息人士稱，螞蟻集團在2020年的IPO臨門一腳之際被叫停後，中國監管機構特別是中國人民銀行一直在推動相關整改工作；罰款還在準備中，預計未來幾個月內宣布。螞蟻集團的罰款落地或將有助於為該公司獲得期待已久的金融控股公司牌照，並為重啟上市計劃鋪路。

去年11月路透曾報導，中國當局考慮對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款。罰款可能集中在螞蟻集團涉嫌「資本無序擴張」的違規行為，以及在合規之外進行非核心業務野蠻生長所帶來的金融風險。

消息人士表示，近幾個月來監管部門有意將罰款金額較初期預設的金額有所下調，因為中國希望提振民營企業家的信心，從而助推因新冠疫情遭受重創的中國經濟。鑑於該公司的業務規模及其對行業的重要性，降低罰款還可能有助於減少對螞蟻集團及更廣泛的金融科技行業的負面影響。

其中一位消息人士指出，監管機構至少從今年1月份開始就在考慮調低罰款金額，並一直在與該公司就此進行非正式溝通。不過，消息人士強調，罰款數額尚未最終確定，可能仍會發生變化。

兩位消息人士稱，除了降低罰款外，對於螞蟻集團罰款名目或將涉及金融風險、合規外的業務營運。