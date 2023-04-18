此外，金萬林規劃將台美雙邊實驗室提升至最高國際規格；台灣實驗室預計今年也即將取得CAP認證，打造「金萬林台美雙龍頭」成為全台首家台美雙邊實驗室都有CAP認證的生技公司，完成一條龍服務產業鏈，搶攻國際訂單，邁入全新格局。

配合台美兩國市場成長潛力，CDMO市場需求大，金萬林已在台北市內湖區投資超過 2,000 萬元以上，建造一座配合510(K)要求生產規劃的QMS製造廠，預計將在今(2023)年7月完工，一旦查廠審核通過，明(2024)年產線將火力全開，完成從自行研發、取證、製造、代工的完整產業鏈。

金萬林表示，美國子公司Gene on Link LLC.2022年獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心CMS的CLIA認證，如今再獲得美國病理學會CAP認證，Gene on Link LLC.實驗室同時擁有CAP和CLIA「雙C認證」。

根據美國醫護醫療服務中心CMS和美國病理學會CAP官方數據統計，全美範圍擁有CAP和CLIA雙重認證的實驗室比例僅有2.12％，金萬林美國子公司Gene on Link LLC.醫學檢驗實驗室就在其一。

金萬林指出，台美雙龍頭將透過首家台美雙邊實驗室都有CAP認證的利基條件，拓展基因檢測在美國的市占率並切入生技CDMO(委託開發暨製造服務)，執行跨國多中心、高複雜度的臨床委託案。

Gene on Link LLC.為台灣生技公司金萬林企業於2020年設立之旗下美國子公司，目前以精準醫學、基因檢測、試劑開發以及Covid-19 PCR核酸檢測為主要業務發展。