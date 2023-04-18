彰化縣環保局因應空汙來襲，啟動緊急應變機制。（彰縣府提供）

今天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件差，彰化縣環保局指出，午後中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計明天空氣品質將好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊

環保局指出，因環境風場為東南風至偏南風，中部地區位於下風處，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中部空品為「橘色提醒」至 「紅色警戒」等級。

環保局下午啟動緊急應變機制，通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

為避免鄰近台中火力發電廠及雲林麥寮電廠夾擊下，造成彰化空品雪上加霜，彰縣環保局透過中台灣區域治理平台，與台中、雲林等縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今日共降載3965MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲轄內各公私場所應妥善操作汙染防制設備，共同維護空氣品質，也請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置，公害陳情專線0800-066666。

彰化變天空汙檢舉