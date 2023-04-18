警方將許姓車手移送偵辦。（簡銘柱翻攝）

日前新北市林口區一名謝姓婦人於網路上看到有投資平台打著高獲利的口號，便心動的加入LINE群組，期間對方告知會有專人前往取款，等到投資平台APP顯示有獲利，婦人想提領金額時，對方卻推三阻四，還要求再交付50萬元，婦人驚覺疑似遭詐騙，隨即向報案。

假投資詐婦50萬積蓄 警民合作逮取款車手

林口警分局獲報後，便請婦人合作，指導應對方式佯裝配合，雙方約定17日下午在超商內面交50萬元，員警則喬裝成購物客人埋伏在側，待車手(許男、92年次)取款，便壓制在地當場逮捕，從其身上查扣贓款現金5萬餘元、手機及假收據，全案偵詢後依詐欺及洗錢防制法移送法辦，後續將持續向上溯源，追緝主嫌。

林口警分局表示假投資詐騙往往藉著高獲利吸引民眾上當，初期可能讓被害人順利出金嘗點甜頭，誘惑被害人鬆懈，加碼投資後，之後便以各種理由拖延出金，關閉網站或投資平台APP，讓被害人血本無歸。呼籲民眾勿輕易相信來源不明投資管道，確保財產安全。