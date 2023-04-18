「國民學弟」曾敬驊在映後座時談收穫超高人氣。（風度影業提供）

奪下金馬創投百萬首獎、耗時3年精心打造拍攝的電影《疫起》，故事以2003年台北和平醫院爆發的SARS群聚感染封院事件為靈感原型，日前監製李耀華親率主演曾敬驊、項婕如現身力挺「風度之夜」特映包場活動，向全場同學解密製作搭景與角色揣摩的心路歷程。

以《返校》打開星途，受封「國民學弟」的新生代人氣男星曾敬驊，在片中飾演男護理師安泰河，他在「風度之夜」映後座談分享打針、插尿管等演出訓練過程時，現場竟有迷妹觀眾直接喊聲應援：「驊驊，請幫我做CPR！」引發滿座觀眾一片歡呼。片中與他搭檔飾演實習醫生的項婕如則感性分享：「身處後疫情時代，拍攝《疫起》過程中體會到，面對恐懼時展現的堅強，期望守護重要人事物的心情，都會形塑成一股力量，推動我們勇往直前。」

面對現場同學提問：「主創團隊在製作層面上付出了哪些努力，可以讓全片維持如此高水平的製作狀態？」監製李耀華亦侃侃而談答道：「其實《疫起》片中的雙棟醫院場景，是由四座不同醫院取景拼湊而成，美術在搭景陳設上盡了最大努力，從醫療器械、醫院招牌到病例資料櫃，都費盡心血規劃，以求場景轉換間能更具備連貫性。」