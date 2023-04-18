新竹福華公寓式豪華雙床房。（柯宗緯翻攝）

石門福華-休閒館。（柯宗緯翻攝）

高雄福華熊愛逛動物園住房專案。（柯宗緯翻攝）

全民普發6000促商機，加上5、6月將迎來國旅旺季。高雄福華大飯店攜手與石門水庫福華渡假飯店、新竹福華大飯店3城共推「雄愛石竹住房專案」，入住兩晚雙人房只要5888元起，換算下來每人每晚不到1500元，還可享用豐盛早餐。

高雄福華大飯店近年持續大幅度改裝客房及餐廳，讓旅客皆耳目一新，加上高雄的好天氣，吸引不少旅客南下度假。業者指出，「雄愛石竹住房專案」加入石門福華渡假飯店及新竹福華大飯店。

其中，坐擁山嵐湖景的「石門水庫福華渡假飯店」去年大改裝換新，斥資千萬打造「趣‧你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」，將近400坪豐富的休閒設施，還有全新改裝的純色木質調客房，成為親子客源北部地區出遊的首選。

至於新竹福華大飯店近年也翻新客房及自助餐廳營造時尚經典風格，加上便利的交通地點，讓旅客可以暢遊新竹小鎮感受舊城風華，入住此專案更搭贈新竹動物園門票二張。

業者指出，「雄愛石竹住房專案」入住二晚雙人客房只需5888元起（周六及連續假日需另加價），每晚皆贈二客自助早餐，第二晚可用贈送的優惠住宿憑證，自由選擇新竹或石門水庫福華任一間入住，平均下來雙人房每人每晚不到1500元就能入住，該優惠住宿憑證可使用期限到6月30日，不用局限二店連住二晚，讓旅客更能彈性安排旅程。

此外，高雄福華大飯店也攜手壽山動物園推出「熊愛逛動物園＂聯名住房專案」，即起至9月30日，入住豪華雙人／家庭房，每房3999元起，依房型人數搭贈豐盛自助式早餐，還有壽山動物園入園門票及遊園小火車車票，房內更提供了飯店超萌吉祥物HOVII熊的文具組及壽山動物園可愛週邊好禮，讓旅客吃喝玩樂都不用煩惱，每房還將提撥150元給壽山動物園照顧認養計畫。

此外，高雄福華也提供壽山動物園遊客一同享優惠，凡持壽山動物園入場票根或動物認養卡至飯店全館餐廳用餐可享平日85折、假日9折優惠。另外在高雄福華大飯店1樓大樹廣場更有長達7公尺的動物園主視覺互動展出，邀請大家一起票選最喜歡的動物，還可以跟飯店超萌HOVII熊及壽山動物園吉祥物波比一起拍照。