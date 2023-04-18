不少人認為，精緻澱粉就等於不健康，應該要避免食用，但營養師彭逸珊提到，其實大家對精緻澱粉有誤解，它並非不可以吃的食物，並舉出在4時段食用，例如運動前後、大腸鏡檢查前、腸胃不適時，反而會使身體達到更好的狀態。

不少人認為，攝取過多精緻澱粉，容易導致體重過重、體內酸鹼值不平衡、炎症等，所以許多人都不敢碰，但營養師彭逸珊在臉書粉專解釋，精緻澱粉指的是經多層加工的食物，例如白米、白土司、饅頭、米粉、冬粉、麵條等，這類食物並非十惡不赦，在有些狀況還是需選擇精緻澱粉。

彭逸珊提到，雖然常推廣未精緻澱粉對身體的益處，但精緻澱粉還是有存在的必要，尤其是運動前後、大腸鏡檢查前、腸胃不適時，越接近運動時間，澱粉種類要越簡單，而運動後，精緻澱粉能喚醒胰島素，保護肌肉減少流失，而大腸鏡檢前，精緻澱粉纖維少，可減少食物消化後在腸道的殘渣，最後則是腸胃不適，減少粗纖維刺激腸道。

彭逸珊提醒民眾，牙口不好的人手術後，也適合從精緻澱粉開始吃，慢慢恢復飲食，但以上這些時機雖適合吃精緻澱粉，但量還是要注意，千萬別大吃蛋糕或精緻甜點，還要特別注意高油、高糖的食物。