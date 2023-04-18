中華電信與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1399元資費，除贈市話分鐘數優惠另贈送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務，為消費者帶來全方位虛實融合的OMO（Online merge offline）跨圈智慧生活。

中華電信總經理郭水義表示：「秉持『以客戶為中心』的理念，中華電信一直以廣結盟尋求能為消費者帶來最佳體驗的夥伴。此次中華電信與LINE『強強攜手』的合作，將結合中華電信打造的5G行動寬頻與LINE台灣的優質創意服務，彼此互惠共榮，一起為客戶創造價值。藉由LINE MOBILE 5G服務，LINE的優質平台與中華電信最佳5G品質能發揮無限大的影響力，除了為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務，也為台灣的5G應用與數位經濟，創造更好的起飛環境。」

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財指出：「中華電信為國內第一家提供5G服務的業者，不斷開發行動應用服務及創造消費者使用價值；LINE MOBILE 5G服務提供消費者一站式申辦、帳單查詢、繳費與客服諮詢服務，同時我們也與LINE Pay及LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗。」

LINE MOBILE 5G服務提供月繳599、799、999、1399元等4種專屬資費，除與中華電信客戶同享行動網內最大網及贈市話分鐘數好康，慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS最多2000點、可兌換貼圖的LINE代幣最多1200枚，以及最多4組的LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案；5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

為提供消費者更便利的跨圈智慧生活，中華電信與LINE擴大雙方結盟，同步與LINE Pay與LINE TAXI合作。中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券，LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包，邀大家一同感受簡單便利的新世代乘車支付體驗。

中華電信將持續推出透過LINE MOBILE官方帳號快速申請國際漫遊方案及預付卡等方案；設置中華電信VIP電子會員卡，提供中華電信VIP可直接於LINE聊天室一站查詢等級、累計帳金、剩餘點數、電子票券並領取相關優惠贈禮，滿足消費者行動娛樂體驗，創造智慧生活服務新標竿。