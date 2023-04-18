《追兇12夜》讓巴斯欽布雍一舉登封影帝行列。（海鵬提供）

法國男星巴斯欽布雍，以懸疑賣座片《追兇12夜》辦案嚴謹的警探一角，勇奪今年凱薩獎最佳新演員獎，無疑是今年影壇最勵志的典範，他沉潛藝壇14年，演過無數連綠葉都稱不上的角色，終以該片廣為人知，今年1月榮膺盧米埃獎影帝，2月再獲凱薩獎最佳新演員獎。

巴斯欽布雍是法國舞台劇名導吉爾斯布雍和女星克萊門汀阿穆魯之子，也是知名非裔歌手約瑟芬貝克的侄孫。即使父親是劇場名導、母親是演員、祖母是世紀歌手，巴斯欽布雍竟還遭音樂學院退學，甚至被指認為「不具藝術天份」，最終投身演戲14年後開花結果，他坦言說：「我很慢，但我的人生才開始。」

《追兇12夜》根據法國著名驚悚懸案《塞納焚殺案》改編，描述10月12日的晚上，少女克拉拉在回家路上遭人縱火焚身、曝屍路邊，兇手究竟是誰卻毫無頭緒。直到巴斯欽布雍飾演的警探約翰從女死者的私生活展開調查，並對所有男性嫌疑犯展開逐一審問，才發現更朔迷離的真相。