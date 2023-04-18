副總統賴清德今出席「台灣基督長老教會第68屆總會通常議會」致詞時表示，現今臺灣及國際社會都要共同面對極權主義擴張，國際秩序不穩定。因此，現在是民主與專制選擇的最關鍵時刻。

賴清德也感謝長老教會一百多年來對臺灣的貢獻與付出，也期盼與全體教友共同努力守護臺灣，促進臺灣民主、和平與繁榮。

賴清德致詞時表示，他要代表蔡總統感謝台灣基督長老教會，一百多年來對臺灣的貢獻與付出。不論是透過宣教安撫民心，以教育提高臺灣的知識水平或以醫療照顧弱勢，傳達上帝的愛。特別在臺灣面對國際情勢、風雨飄搖之際，長老教會總是踴躍站出來，呼籲全體國人能往正確、民主的方向走。

他提到，疫情剛過，總會今年以「傳承上帝國、塑造新秩序」為主題，傳播上帝的仁愛與憐憫，以及傳承上帝國的公義、和平及喜樂。也將2023年定為「青年」年，除加強青年傳教工作外，也透過各種管道幫助年輕人發揮理想、築夢踏實。種種作為都非常令人欽佩，他要再次表達最由衷感謝。

他認為，先有公義，後有和平，才有喜樂。透過打造一個民主體制，讓每個人得到平等待遇，自由、公義才能落實，也才有和平可言。

賴清德表示，過去我們為了民主打拚，爭取各項自由，帶動人權發展；現今臺灣及國際社會都要共同面對極權主義擴張，國際秩序不穩定。因此，現在是民主與專制選擇的最關鍵時刻。

賴清德強調，未來我們要持續拚經濟、護民主、強國防、保和平，並期盼與全體教友共同努力守護臺灣、促進臺灣民主、和平與繁榮。「我們大家一起來」。