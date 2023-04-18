以電動巴士營運為主，在台中市擁有13條公車路線路權的「四方客運」，驚傳因積欠員工薪資，導致駕駛員「集體請假」情況，連帶影響公車班次營運，台中市政府交通局18日上午接獲消息後，立即約談四方客運高層，該公司下午陸續召回請假司機，並允諾19日將發放薪資給駕駛，且所有公車路線恢復正常營運。

四方客運近幾年積極發展電動巴士，又稱為「四方電巴」，該公司目前在台中市取得的13條路權分別為綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線，其中354路公車行駛進東海大學校園，因17日就陸續傳出有駕駛請假，許多學生等不到公車，氣得跳腳。

交通局指出，18日早上接獲其他公車業者告知，也接到不少客訴，發現問題後立即邀集四方客運高層了解狀況，該公司共有駕駛員68人，18日共有29人請假未到班，依到勤比例6成計算，約有4成的公車班次出現異常情況，對於脫班情況將依照契約規定自動稽查，每脫班1班罰5000元，且班班開罰，另也將依公路法擅自減班的規定開罰9000至9萬元。

四方客運每月薪資分兩次發放，分別為月初及月中，但因公司營運在資金調動出現問題，四月中的薪資未能按時核撥給駕駛員，導致駕駛不滿，出現「集體請假」情況，交通局強調，已提前將補貼款預撥給業者，該公司也允諾19日會立即撥放薪資給員工，且13條公車路線將恢復正常行駛。

據了解，政府為鼓勵客運業者採購電動公車，依照每輛車採購費1000萬計算，中央若依示範計畫每輛補助約700萬、若依一般補助計畫則補助333.8萬元，但前提是業者在電動公車的國產比例必須達到門檻，而四方客運過去並未達到門檻，業者向交通局指稱上周已通過，是因購車補助撥款較晚，才會出現內部資金調度困難的問題，但記者致電四方客運董事長，對方電話都未接。

交通局強調，市府對電動公車的補助採隔月撥款，且電動公車每行駛1公里可補助30元，另載客還可依人次補貼全票10元、半票5元，已較一般柴油車優惠許多，對四方客運認為是補助費率問題導致資金調度問題，為不實說法。