一名45歲台籍女性近日在越南胡志明市做完整形手術後無法說話，送醫搶救2天宣告不治。越南整形風氣興盛且價格低廉，然而致命意外頻傳，這是胡志明市首起外國人整形後死亡的案例。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市衛生局監察處一名代表今天表示，死者為45歲女性，國籍為台灣，現居同奈省。

報導指出，這名女性2日前往胡志明市Korean Star整形外科專科醫院做整形手術，並於隔天出院，7日卻出現呼吸困難、無法說話等症狀但意識仍清醒，被送往同奈省統一綜合醫院急救，2天後宣告不治。

胡志明市衛生局監察處與同奈省公安局正著手調查，相關醫療紀錄已被封存帶回。截至發稿，官方尚未公布死因，也還不清楚死者生前做了什麼樣的整形手術。

受到「韓流」的影響，越南整形風氣興盛，且價格也較為低廉，例如隆鼻只要1000美元（約新台幣3萬元）、隆乳只要2000美元，與其他國家相較至少便宜一半以上，不過人員非法執業、致命意外頻傳。

這是胡志明市首次有外國人在整形後死亡，在這之前已有許多當地民眾在術後死亡。胡志明市衛生局監察處近期連續對多名違規從事美容行業的個人、機構及診所開罰並下令停止營業。

報導指出，一名25歲女性去年12月在胡志明市接受手臂和胸部的燃脂手術時，於麻醉劑注射後心臟驟停、呼吸停止。在此之前，一名61歲的女性進行自體脂肪隆乳手術時死亡。