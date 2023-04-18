共軍日前針對蔡麥會舉行為期3天的環台演習，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，共軍自去年8月圍台軍演以來持續否定海峽中線，此次演習刻意把台海定位「內海化」，未來或用常態性的戰備警巡壓縮台灣海空域防衛縱深。而戰備警巡是實兵實彈，隨時可以「由演轉戰」，實屬低強度高危險。

政治大學國關中心18日舉辦「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，針對共軍環台軍演，馬振坤首先分析說，這是從去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍舉行圍台軍演，否定海峽中線，建立所謂新常態後，進一步實質地把台海「內海化」。

馬振坤指出，此次共軍東部戰區宣布組織「環台戰備警巡」和「聯合利劍」演習，並未像去年圍台軍演時劃設演習區域，也未劃設禁航區，顯示出刻意把台灣海峽定位「內海化」，也把共軍海空防線前推到台灣東方的西太平洋海域。未來共軍對台的遏制行動，或採取常態性、無預警的戰備警巡模式，全方位壓縮台灣海空域的防衛縱深。他直言，中共過去兩次的對台軍演，事實上是片面以武力改變了台海現狀。

台灣民眾對於此次環台軍演的感受，似乎不如去年圍台軍演時的強烈，馬振坤認為，或許是因為沒有飛彈飛過台灣，也無實彈演習所致。但他強調，事實上，此次環台軍演是戰備警巡和演習相結合，代表共機艦是實兵實彈，隨時可「由演轉戰」，而這也是國軍高度戒備的原因。雖然共軍此次演習屬低強度，未衝撞我24海里毗連區的界線，但對台灣其實是高危險，威脅程度甚至高於去年的圍台軍演。

馬振坤進一步表示，共軍此次演習採實戰戰術部署，反艦彈道飛彈也是首次納入對台軍演之中，這對國軍水面作戰艦艇威脅程度高。另外，山東艦編隊在環台演習後進行遠海航訓，可見與1996年台海危機相比，共軍已具備基本嚇阻及遠海投射能力，凸顯對美反介入作戰。但他也強調，這並不代表美軍居於劣勢，共軍尚未能與美軍航母打擊群相對抗衡。

就未來共軍的軍事演變趨勢，馬振坤認為，如果兩岸再有事端，共軍應不會再採取劃設禁航區方式舉行軍演，而會改以戰巡的名義常態性對台施壓，因這種不具針對性的軍演可以不影響既有台海內的國際海空航運，可降低國際社會對軍演的反彈。而未來中共對台軍事威嚇行動若升級，下一階段將是否定我24海里毗連區，逼近我方12海里的領海區域。